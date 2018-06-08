Японці не змогли нічого протиставити збірній Швейцарії у товариському поєдинку

У товариському матчі між збірними Швейцарії та Японії сильнішими виявилися перші.

В кінці першого тайму травму отримав Муто, і, буквально, тут же японці привезли собі пенальті, який реалізував Родрігес. Всі питання зняв гол Сеферовича на 82-й хвилині - Швейцарія перемогла з рахунком 2:0.

Товариські матчі

8 червня

Швейцарія - Японія 2:0

Голи: 1:0 - 41 Родрігес, 2:0 - 82 Сеферович

Нагадаємо, раніше Хорватія у важкому матчі здобула перемогу над Сенегалом.

Крім того, 7 червня Англія перемогла Коста-Рику, а Португалія знищила Алжир у товариських матчах.