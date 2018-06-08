Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 22:40
Японці не змогли нічого протиставити збірній Швейцарії у товариському поєдинку
У товариському матчі між збірними Швейцарії та Японії сильнішими виявилися перші.
В кінці першого тайму травму отримав Муто, і, буквально, тут же японці привезли собі пенальті, який реалізував Родрігес. Всі питання зняв гол Сеферовича на 82-й хвилині - Швейцарія перемогла з рахунком 2:0.
8 июня 2018 г.
Товариські матчі
8 червня
Швейцарія - Японія 2:0
Голи: 1:0 - 41 Родрігес, 2:0 - 82 Сеферович
Нагадаємо, раніше Хорватія у важкому матчі здобула перемогу над Сенегалом.
Крім того, 7 червня Англія перемогла Коста-Рику, а Португалія знищила Алжир у товариських матчах.
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