У матчі відбору до ЧС-2019 українки поступилися збірній Данії

У матчі відбору на ЧС-2019, що проходив на Арені Львів, жіноча збірна України розгромно поступилася датським футболісткам (1:5).

Вже на шостій хвилині зустрічі Надя Надім вивела датчан уперед ударом головою після подачі зі штрафного.

Хардер подвоїла рахунок дальнім ударом на 33-й хвилині.

На початку другого тайму Надя Надім оформила дубль, реалізувавши пенальті.

На 74-й хвилині у ворота збірної України був призначений ще один 11-метровий, але Надім його не реалізувала. Катерина Самсон відбила удар.

Санні Троєльсгор на 81-й хвилині забила 4-й м'яч, перекинувши Самсон.

У компенсований до другого тайму час Ольга Овдійчук забила гол престижу, зігравши на випередженні після рикошету.

Санне Троєльсгор на останніх секундах матчу також оформила дубль і встановила остаточний рахунок у матчі.

Турнірна таблиця 4-ї групи виглядає зараз так:

1. Швеція - 15 очок, 5 матчів

2. Данія - 12 (5)

3. Україна - 7 (5)

4. Угорщина - 4 (6)

5. Хорватія - 2 (7)

8-й чемпіонат світу з футболу серед жінок пройде у Франції з 1 по 30 червня 2019 року. Франція вперше прийме чемпіонат світу, в Європі він пройде втретє.

У фінальній частині турніру візьмуть участь 24 збірних. Європа буде представлена ​​8 збірними і господинею турніру Францією.

У плей-офф вийдуть 7 команд, що зайняли перші місця в групах, і найкраща команда, що зайняла друге місце.

Матчі відбору до жіноого ЧС-2019

8 червня

Україна - Данія 1:5

Голи: 0:1 - 6 Надім, 0:2 - 33 Хардер, 0:3 - 52 Надім, 0:4 - 81 Троельсгор, 1:4 - 90+3 Овдійчук, 1:5 - 90+5 Троєльсгор