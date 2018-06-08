У матчі відбору до ЧС-2019 українки поступилися збірній Данії
У матчі відбору на ЧС-2019, що проходив на Арені Львів, жіноча збірна України розгромно поступилася датським футболісткам (1:5).
Вже на шостій хвилині зустрічі Надя Надім вивела датчан уперед ударом головою після подачі зі штрафного.
Хардер подвоїла рахунок дальнім ударом на 33-й хвилині.
На початку другого тайму Надя Надім оформила дубль, реалізувавши пенальті.
На 74-й хвилині у ворота збірної України був призначений ще один 11-метровий, але Надім його не реалізувала. Катерина Самсон відбила удар.
Санні Троєльсгор на 81-й хвилині забила 4-й м'яч, перекинувши Самсон.
У компенсований до другого тайму час Ольга Овдійчук забила гол престижу, зігравши на випередженні після рикошету.
Санне Троєльсгор на останніх секундах матчу також оформила дубль і встановила остаточний рахунок у матчі.
Турнірна таблиця 4-ї групи виглядає зараз так:
1. Швеція - 15 очок, 5 матчів
2. Данія - 12 (5)
3. Україна - 7 (5)
4. Угорщина - 4 (6)
5. Хорватія - 2 (7)
8-й чемпіонат світу з футболу серед жінок пройде у Франції з 1 по 30 червня 2019 року. Франція вперше прийме чемпіонат світу, в Європі він пройде втретє.
У фінальній частині турніру візьмуть участь 24 збірних. Європа буде представлена 8 збірними і господинею турніру Францією.
У плей-офф вийдуть 7 команд, що зайняли перші місця в групах, і найкраща команда, що зайняла друге місце.
Матчі відбору до жіноого ЧС-2019
8 червня
Україна - Данія 1:5
Голи: 0:1 - 6 Надім, 0:2 - 33 Хардер, 0:3 - 52 Надім, 0:4 - 81 Троельсгор, 1:4 - 90+3 Овдійчук, 1:5 - 90+5 Троєльсгор
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