Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
308 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 11:47
ЗМІ назвали головну трансферну ціль Мілана
Мілан, який УЄФА може позбавити права виступати у Лізі Європи-2018/19, має наміри підсилити напад.
Так, згідно із повідомленнями ЗМІ, нападник Лаціо Чіро Іммобіле є головною трансферною ціллю россо-нері.
Лаціо хоче виручити за Іммобіле, який в минулому сезоні в серії А забив 29 голів, не менше 50 мільйонів євро.
Альтернативою Іммобіле для Мілана є Мемфіс Депай і Радамель Фалькао.
Раніше повідомлялося, що Мілан зіграє із Ювентусом за Суперкубок Італії у Саудівській Аравії.
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