ЗМІ назвали головну трансферну ціль Мілана

Мілан, який УЄФА може позбавити права виступати у Лізі Європи-2018/19, має наміри підсилити напад.

Так, згідно із повідомленнями ЗМІ, нападник Лаціо Чіро Іммобіле є головною трансферною ціллю россо-нері.

Лаціо хоче виручити за Іммобіле, який в минулому сезоні в серії А забив 29 голів, не менше 50 мільйонів євро.

Альтернативою Іммобіле для Мілана є Мемфіс Депай і Радамель Фалькао.

Раніше повідомлялося, що Мілан зіграє із Ювентусом за Суперкубок Італії у Саудівській Аравії.