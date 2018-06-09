Екс-гравець Динамо може залишити Росію та продовжити виступи у Першій лізі
|Тарас Михалик
Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик із великою ймовірністю залишить російський Локомотив.
У московському клубі прийняли рішення не продовжувати співробітництво із рядом гравців, у тому числі і з 34-річним Михаликом, повідомляє championat.com.
Проте за інформацією СпортАрени, Михалик отримає непоганий варіант продовження кар'єри: зокрема йде мова про те, що потужний захисник повернеться на малу батьківщину та розпочне виступи за луцьку Волинь.
Нагадаємо, Михалик виступав у Динамо з 2006 по 2013 роки, а потім перейшов у московський Локомотив.
За збірну України Михалик провів понад 30 матчів.
Як відомо, Волинь у чемпіонаті Першої ліги-2017/18 посіла 13-е місце.
Раніше повідомлялося, що Михалик продовжить виступи за московську команду.
Також була інформація, що Волинь може підписати одного із лідерів Карпат.
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