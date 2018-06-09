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250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 16:25
СК Дніпро-1 - Агробізнес: відео онлайн-трансляція золотого матчу Другої ліги
9 червня у Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч, у якому визначиться чемпіон першості Другої ліги-2017/18.
У Києві зустрінуться переможець групи А Агробізнес із Волочиська, що у Хмельницькій області, та СК Дніпро-1, який переміг у групі В.
Матч розпочнеться о 20:00.
Протистояння двох найкращих колективів Другої ліги можна переглянути на Чемпіоні.
Нагадаємо, раніше матч планували провести у Черкасах.
Раніше повідомлялося, що Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ.
Також стало відомо, що у Другій лізі у новому сезоні буде чотири нові команди.
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