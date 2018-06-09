СК Дніпро-1 - Агробізнес: відео онлайн-трансляція золотого матчу Другої ліги

9 червня у Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч, у якому визначиться чемпіон першості Другої ліги-2017/18.

У Києві зустрінуться переможець групи А Агробізнес із Волочиська, що у Хмельницькій області, та СК Дніпро-1, який переміг у групі В.

Матч розпочнеться о 20:00.

Протистояння двох найкращих колективів Другої ліги можна переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, раніше матч планували провести у Черкасах.

Раніше повідомлялося, що Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ.

Також стало відомо, що у Другій лізі у новому сезоні буде чотири нові команди.