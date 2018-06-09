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753 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 15:58
Талановитого юнака з Динамо можуть переманити у Баварію або Штутгарт. ВІДЕО
|Назар Волошин, Динамоманія
Півзахисник Динамо та збірної України у віковій категорії U-15 Назар Волошин зацікавив провідні німецькі клуби.
Про це повідомляє СпортАрена.
Мова йде про інтерес з боку Баварії, Штутгарта та Лейпцига - саме академії цих клубів можуть запросити українця на перегляд.
У березні цього року Волошин разом з Динамо U-15 став переможцем Ateitis Cup, ставши кращим бомбардиром турніру з шістьма м'ячами.
Як відомо, команда Динамо U-19 виграла чемпіонат України.
Раніше повідомлялося, що збірна України U-15 зіграла унічию із Чехією.
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