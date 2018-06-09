Талановитого юнака з Динамо можуть переманити у Баварію або Штутгарт. ВІДЕО

Назар Волошин, Динамоманія

Півзахисник Динамо та збірної України у віковій категорії U-15 Назар Волошин зацікавив провідні німецькі клуби.

Про це повідомляє СпортАрена.

Мова йде про інтерес з боку Баварії, Штутгарта та Лейпцига - саме академії цих клубів можуть запросити українця на перегляд.

У березні цього року Волошин разом з Динамо U-15 став переможцем Ateitis Cup, ставши кращим бомбардиром турніру з шістьма м'ячами.

Як відомо, команда Динамо U-19 виграла чемпіонат України.

Раніше повідомлялося, що збірна України U-15 зіграла унічию із Чехією.