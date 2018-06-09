Шовковський: Сподіваюся, що ми вже досягли свого дна
|Олександр Шовковський / dynamo.kiev.ua
Екс-голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський сподівається, що рівень українського футболу більше не опуститься.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
"Сьогодні потрібно реально оцінювати можливості й сили. На жаль, багато хто з уболівальників живуть ще минулими досягненнями, не оцінюючи реальні можливості, які у нас є. Рівень чемпіонату України, на жаль, знизився. Будемо називати речі своїми іменами", - сказав голкіпер.
"У 2012 році у нас чотири команди конкурували за звання чемпіона, були неабиякі баталії. Зараз дві команди з цих чотирьох взагалі припинили існування. Ми говоримо про спад. І ось зараз потрібно думати про те, що робити всім разом для того, щоб футбол в Україні розвивався", - вважає динамівець.
"Хочеться сподіватися, що ми вже досягли дна і почали підніматися вгору. Прогнозувати щось важко", - додав Шовковський.
Нагадаємо, що Шовковський курив з восьмого класу до 2001 року.
Також відомо, що коли Шовковський зібрався на Майдан, йому надійшло півсотні дзвінків і мільйон повідомлень.
ЧС-2018
Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОПраво проведення чемпіонату світу 1962 року отримала Чилі, що для багатьох стало несподіванкою. До того ж за два роки до старту турніру Чилі спіткала страшна трагедія – землетрус, який забрав тисячі людських життів.
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій