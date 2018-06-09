Шовковський: Сподіваюся, що ми вже досягли свого дна

Олександр Шовковський / dynamo.kiev.ua

Екс-голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський сподівається, що рівень українського футболу більше не опуститься.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Сьогодні потрібно реально оцінювати можливості й сили. На жаль, багато хто з уболівальників живуть ще минулими досягненнями, не оцінюючи реальні можливості, які у нас є. Рівень чемпіонату України, на жаль, знизився. Будемо називати речі своїми іменами", - сказав голкіпер.

"У 2012 році у нас чотири команди конкурували за звання чемпіона, були неабиякі баталії. Зараз дві команди з цих чотирьох взагалі припинили існування. Ми говоримо про спад. І ось зараз потрібно думати про те, що робити всім разом для того, щоб футбол в Україні розвивався", - вважає динамівець.

"Хочеться сподіватися, що ми вже досягли дна і почали підніматися вгору. Прогнозувати щось важко", - додав Шовковський.

Нагадаємо, що Шовковський курив з восьмого класу до 2001 року.

Також відомо, що коли Шовковський зібрався на Майдан, йому надійшло півсотні дзвінків і мільйон повідомлень.