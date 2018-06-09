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467 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 18:17
Стало відомо, коли Реал представить нового тренера
Мадридський Реал найближчим часом зибрається знайти нового тренера.
Президент вершкових Флорентіно Перес налаштований назвати ім'я нового наставника до чемпіонату світу-2018, який стартує 14 червня, пише AS.
Зараз Реал не може спланувати підготовку команди до нового сезону та розпочати трансферну кампанію через відсутність головного тренера. Саме це спонукає мадридців якнайшвидше визначитись з наступником Зідана.
Нагадаємо, що Зідан пішов із Реала після перемоги в Лізі чемпіонів над Ліверпулем.
Пізніше Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.
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