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09.06.2018  18:17

Стало відомо, коли Реал представить нового тренера

 

Мадридський Реал найближчим часом зибрається знайти нового тренера.

Президент вершкових Флорентіно Перес налаштований назвати ім'я нового наставника до чемпіонату світу-2018, який стартує 14 червня, пише AS.

Зараз Реал не може спланувати підготовку команди до нового сезону та розпочати трансферну кампанію через відсутність головного тренера. Саме це спонукає мадридців якнайшвидше визначитись з наступником Зідана.

Нагадаємо, що Зідан пішов із Реала після перемоги в Лізі чемпіонів над Ліверпулем.

Пізніше Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.





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