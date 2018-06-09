Франков назвав особисту причину Че Че, через яку він перейшов до Динамо

Артем Франков

Новачок Динамо Че Че, який перейшов із бразильського Палмейрас, мав конфлікт із головним тренером колишньої команди.

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"У хлопця конфлікт з головним тренером, інакше він був би елементарно не по кишені. За ним стежать досить давно", - написав Франков на matchday.

Нагадаємо, що Че Че після підписання контракту з Динамо вилетів назад до Бразилії.

Раніше повідомлялося, що угода з 25-річним бразильцем розрахована на 5 років.