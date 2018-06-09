Рибка оголосив, що розриває контракт з Карабюкспором

Олександр Рибка / Карабюкспор

Воротар турецького Карабюкспора Олександр Рибка піде з клубу.

Про це він розповів в інтерв'ю Команді №1.

"На жаль, прописані умови в контракті перестали виконуватися. Угода діє ще рік, але оскільки є великі заборгованості, я вирішив розірвати контракт і 20 червня стану вільним агентом. На жаль, клуб вчинив некрасиво, тому в Карабюкспорі я виступати більше не буду. Грати за спасибі більше не хочеться", - сказав воротар.

"Хоча раніше говорили про те, що Карабюкспор хоче налагодити фінансову ситуацію, запросити новачків, щоб боротися за повернення в Суперлігу і пропонували підписати новий контракт на три роки. Усі ці розмови були ще до закінчення чемпіонату, але сезон закінчився, а слова так і залишилися обіцянками", - підкреслив екс-динамівець.

"Українці Антон Кравченко та Андрій Близниченко, напевно, теж покинуть клуб. Ситуація в Карабюкспорі плачевна", - пояснив Рибка.

Нагадаємо, що фіаско екс-динамівця Рибки потрапило в мережу, воротар пропустив 7 голів від Фенербахче. ВІДЕО.

Раніше Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини.