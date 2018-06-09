Рибка оголосив, що розриває контракт з Карабюкспором
|Олександр Рибка / Карабюкспор
Воротар турецького Карабюкспора Олександр Рибка піде з клубу.
Про це він розповів в інтерв'ю Команді №1.
"На жаль, прописані умови в контракті перестали виконуватися. Угода діє ще рік, але оскільки є великі заборгованості, я вирішив розірвати контракт і 20 червня стану вільним агентом. На жаль, клуб вчинив некрасиво, тому в Карабюкспорі я виступати більше не буду. Грати за спасибі більше не хочеться", - сказав воротар.
"Хоча раніше говорили про те, що Карабюкспор хоче налагодити фінансову ситуацію, запросити новачків, щоб боротися за повернення в Суперлігу і пропонували підписати новий контракт на три роки. Усі ці розмови були ще до закінчення чемпіонату, але сезон закінчився, а слова так і залишилися обіцянками", - підкреслив екс-динамівець.
"Українці Антон Кравченко та Андрій Близниченко, напевно, теж покинуть клуб. Ситуація в Карабюкспорі плачевна", - пояснив Рибка.
Нагадаємо, що фіаско екс-динамівця Рибки потрапило в мережу, воротар пропустив 7 голів від Фенербахче. ВІДЕО.
Раніше Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини.
ЧС-2018
Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОПраво проведення чемпіонату світу 1962 року отримала Чилі, що для багатьох стало несподіванкою. До того ж за два роки до старту турніру Чилі спіткала страшна трагедія – землетрус, який забрав тисячі людських життів.
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій