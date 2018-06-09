Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
473 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 20:39
Скаут Андерлехта: Наш тренер божеволів від Макаренка
|Євген Макаренко
Головний тренер бельгійського Андерлехта Хейн Ванхазебрук дуже хотів у команду українця Євгена Макаренка.
Про це розповів скаут клубу Дмітрій Мбуйю.
"В останні 3-4 місяці у нас є проблема з гравцем на позиції шостого номера. Макаренко був одним із найкращих доступних варіантів", - прокоментував трансфер українця скаут.
"Ми знаємо, що Макаренко в Україні виступав зліва в захисті. Але в Кортрейку тренер поставив його в опорну зону, де він проявив себе здорово. Наш тренер з розуму сходив по ньому", - цитує Мбуйю Трибуна.
Нагадаємо, що тренер Андерлехта задоволений трансфером Макаренка.
Також повідомлялося, що Макаренко став найкращим у чемпіонаті Бельгії серед українців.
Читай також
Останні публікації
09.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОПраво проведення чемпіонату світу 1962 року отримала Чилі, що для багатьох стало несподіванкою. До того ж за два роки до старту турніру Чилі спіткала страшна трагедія – землетрус, який забрав тисячі людських життів.
08.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій