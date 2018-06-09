Скаут Андерлехта: Наш тренер божеволів від Макаренка

Євген Макаренко

Головний тренер бельгійського Андерлехта Хейн Ванхазебрук дуже хотів у команду українця Євгена Макаренка.

Про це розповів скаут клубу Дмітрій Мбуйю.

"В останні 3-4 місяці у нас є проблема з гравцем на позиції шостого номера. Макаренко був одним із найкращих доступних варіантів", - прокоментував трансфер українця скаут.

"Ми знаємо, що Макаренко в Україні виступав зліва в захисті. Але в Кортрейку тренер поставив його в опорну зону, де він проявив себе здорово. Наш тренер з розуму сходив по ньому", - цитує Мбуйю Трибуна.

Нагадаємо, що тренер Андерлехта задоволений трансфером Макаренка.

Також повідомлялося, що Макаренко став найкращим у чемпіонаті Бельгії серед українців.