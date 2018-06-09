Володар Кубка Росії-2018 припинив своє існування

ФК Тосно з Кубком Росії

ФК Тосно, який виграв цьогорічний Кубок Росії, припинив своє існування через фінансові труднощі.

Про це повідомив керівний партнер компанії Fort Group Максім Лєвчєнко на своїй сторінці у фейсбук.

"Коротка, хоча і дуже яскрава історія футбольного клубу Тосно підходить до сумного, але, на жаль, логічного кінця. П'ять років тому, затіваючи цей проект, ми розраховували на підтримку колег з бізнесу, велику зацікавленість влади. За фактом же вийшло, що тягар фінансових витрат ліг на плечі FortGroup.

Тосно встиг пробитися в Прем'єр-Лігу, сенсаційно в перший же сезон виграв Кубок Росії. Ми сумлінно виконували всі взяті зобов'язання до закінчення осінньої частини чемпіонату РФПЛ, але подальше утримання команди виявилося нам не по кишені, а ніхто не підставив плече, не розділив відповідальність, хоча гучних слів з різних трибун було сказано багато.

У підсумку нам довелося прийняти непросте рішення про закриття клубу Тосно. Він припиняє існування. Проте ми маємо намір виконати взяті зобов'язання. Днями почалися виплати боргів працівникам клубу і футболістам. Постараємося розлучитися з усіма цивілізовано, без образ", - написав Левченко.

Нагадаємо, що колишній клуб УПЛ продовжить існування.

Такоє повідомлялося, що клуб Першої ліги припинить своє існування.