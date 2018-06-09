Іспанія перемогла Туніс, Франція зіграла внічию зі США. Інші товариські матчі
|Фінляндія - Білорусь
9 червня у світі відбулися дев'ять товариських матчів збірних.
Серед найцікавіших - вечірні протистояння Туніс - Іспанія і Франція - Мексика.
В інших матчах Автралія здолала Угорщину, а Сербія розтрощила Болівію.
Нагадаємо, що японці не змогли нічого протиставити збірній Швейцарії у товариському поєдинку.
А Хорватія у важкому матчі здобула перемогу над Сенегалом.
Товариські матчі
9 червня
Латвія – Азербайджан 1:3 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 – 20 Мєдвєдєв, 0:2 – 57 Імамвердієв, 0:3 – 63 Імамвердієв, 1:3 – 90 Ікаунієкс.
Угорщина – Австралія 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: 0:1 – 74 Арзані, 1:1 – 88, автогол Сейнсбері, 1:2 – 90, автогол Кадар.
Сербія – Болівія 5:1 (4:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 4 Мітрович, 2:0 – 19 Ляйич, 3:0 – 23 Мітрович, 4:0 – 42 Іванович, 4:1 – 48 Кампос, 5:1 – 68 Мітрович.
Естонія – Марокко 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 – 11 Бельханда, 0:2 – 38, пенальті Зієш, 0:3 – 72 Ен-Несірі, 1:3 - 76 Пурьє
Фінляндія – Білорусь 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 7 Уронен, 2:0 – 75 Ягубі.
Швеція – Перу 0:0
Данія – Мексика 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 71 Поульсен, 2:0 – 74 Еріксен
Туніс – Іспанія 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 84 Аспас
Франція – США 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 44 Грн, 1:1 – 78 Мбаппе
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