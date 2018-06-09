Іванович забив Болівії після нереальної комбінації. ВІДЕО

Браніслав Іванович

Збірна Сербії у товариському матчі розтрощила Болівію (5:1).

Один із голів у ворота болівійців забив Браніслав Іванович на 42 хвилині.

Цей м'яч став четвертим у ворота суперника, і залетів він після пригломшливої комбінації.

Нагадаємо, що перед цим Сербія поступилася Чилі (0:1).