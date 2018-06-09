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09.06.2018  23:24

Дніпро Коломойського планує грати в аматорському чемпіонаті України

 

Дніпро збирається подати заявку на участь в чемпіонаті України серед аматорів наступного сезону.

Про це повідомляє спортарена.

Доля цього питання вирішиться протягом найближчих трьох тижнів.

Нагадаємо, що Дніпро виступав у Другій лізі, але ФІФА понизила клуб в класі через борги.

До того ж Дніпро не отримає атестат для участі в ПФЛ в наступному сезоні.





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