Дніпро Коломойського планує грати в аматорському чемпіонаті України

Дніпро збирається подати заявку на участь в чемпіонаті України серед аматорів наступного сезону.

Про це повідомляє спортарена.

Доля цього питання вирішиться протягом найближчих трьох тижнів.

Нагадаємо, що Дніпро виступав у Другій лізі, але ФІФА понизила клуб в класі через борги.

До того ж Дніпро не отримає атестат для участі в ПФЛ в наступному сезоні.