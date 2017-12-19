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19.12.2017  22:17

Федецький, Сачко та Михалик зіграють на турнірі в Луцьку

Артем Федецький / Football.ua

Українські футболісти й тренери візьмуть участь в товариському турніру з футзалу.

Турнір відбудеться в Луцьку в кінці грудня з 27 по 29 грудня.

Там зіграють Артем Федецький, Олег Герасимюк, Василь Сачко, Тарас Михалик, Артем Дудік, Олександр Чепелюк.

Також можлива участь хавбека Ворскли В'ячеслава Шарпара, інформує Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Федецький відхилив пропозицію Маккабі.
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