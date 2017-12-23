83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 15:42
Енергія перемогла Ураган, ХІТ розібрався з Епіцентром К-Авангард в 14 турі Екстра-ліги
|Асоціація футзалу України
Львівська Енергія в 14 турі Екстра-ліги приймала Ураган і здобула впевнену перемогу - 5:1.
В іншому матчі туру київський ХІТ вдома здолав Епіцентр К-Авангард з рахунком 6:4.
Екстра-ліга
14 тур
23 грудня
Енергія - Ураган 5:1 (1:0)
ХІТ - Епіцентр К-Авангард 6:4 (4:2)
Нагадаємо, що напередодні Продексім переміг Кардинал-Рівне.
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