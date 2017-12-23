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23.12.2017  15:42

Енергія перемогла Ураган, ХІТ розібрався з Епіцентром К-Авангард в 14 турі Екстра-ліги

Асоціація футзалу України

Львівська Енергія в 14 турі Екстра-ліги приймала Ураган і здобула впевнену перемогу - 5:1.

В іншому матчі туру київський ХІТ вдома здолав Епіцентр К-Авангард з рахунком 6:4.

Екстра-ліга

14 тур

23 грудня

Енергія - Ураган 5:1 (1:0)

ХІТ - Епіцентр К-Авангард 6:4 (4:2)

Нагадаємо, що напередодні Продексім переміг Кардинал-Рівне.
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