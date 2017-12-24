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24.12.2017  14:48

Інбев/НПУ обіграв Сокіл в 14-му турі Екстра-ліги

sokil.km.ua

Лідер Екстра-ліги хмельницький Сокіл в 14-му турі програв на виїзді ІнБев/НПУ.

Чемпіонат України

Екстра-ліга

14 тур

24 грудня

Інбев/НПУ - Сокіл 3:2

Голи: Дзюба, 5 (пен), 11, Шевченко, 37 - Щербань, 32, Мартинюк, 39

Раніше повідомлялося, що Енергія перемогла Ураган, а ХІТ розібрався з Епіцентром К-Авангард.
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