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28.12.2017  14:37

Енергія на виїзді розгромила Титан у матчі 15-го туру Екстраліги

 Енергія несподівано забила Титану 7 голів/energia.lviv.ua

28 грудня розпочалися матчі 15-го туру першості України в Екстралізі. 

Так, львівська Енергія на виїзді у Запоріжжі розгромила покровський Титан 7:2. Господарі повністю провалили другу 20-хвилинку, в якій пропустили одразу 6 голів. 

Дублями у львівській команді відзначилися Тарас Кузь та Степан Струк. 

Інші матчі туру відбудуться 29 та 30 грудня. 

Чемпіонат України

Екстраліга

15-й тур

28 грудня

Титан - Енергія - 2:7 (1:1)

Нагадаємо, що у 14-му турі Енергія впевнено розібралася із Ураганом.

Раніше повідомлялося, що лідер першості Екстраліги херсонський Продексім після приходу у команду нового керманича поставив ще більш амбітні цілі.


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