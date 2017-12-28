Енергія на виїзді розгромила Титан у матчі 15-го туру Екстраліги

Енергія несподівано забила Титану 7 голів/energia.lviv.ua

28 грудня розпочалися матчі 15-го туру першості України в Екстралізі.

Так, львівська Енергія на виїзді у Запоріжжі розгромила покровський Титан 7:2. Господарі повністю провалили другу 20-хвилинку, в якій пропустили одразу 6 голів.

Дублями у львівській команді відзначилися Тарас Кузь та Степан Струк.

Інші матчі туру відбудуться 29 та 30 грудня.

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15-й тур

28 грудня

Титан - Енергія - 2:7 (1:1)

Нагадаємо, що у 14-му турі Енергія впевнено розібралася із Ураганом.

Раніше повідомлялося, що лідер першості Екстраліги херсонський Продексім після приходу у команду нового керманича поставив ще більш амбітні цілі.