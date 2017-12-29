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29.12.2017  20:33

Ураган та Хіт зіграли внічию, Кардинал поступився у Житомирі. Матчі 15-го туру Екстраліги

 Хіт та Ураган зіграли внічию/Скріншот

29 грудня відбулося два матчі 15-го туру першості Екстраліги.

Так, київський Хіт зіграв унічию із івано-франківським Ураганом, а ІнбБев/НПУ у Житомирі здолав рівненський Кардинал 3:1. 

Чемпіонат України

Екстраліга

15-й тур

29 грудня

Ураган - Хіт - 1:1 (0:0)

ІнБев/НПУ - Кардинал - 3:1 (0:0)

Нагадаємо, напередодні львівська Енергія на виїзді розгромила покровський Титан


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