82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.12.2017 20:33
Ураган та Хіт зіграли внічию, Кардинал поступився у Житомирі. Матчі 15-го туру Екстраліги
|Хіт та Ураган зіграли внічию/Скріншот
29 грудня відбулося два матчі 15-го туру першості Екстраліги.
Так, київський Хіт зіграв унічию із івано-франківським Ураганом, а ІнбБев/НПУ у Житомирі здолав рівненський Кардинал 3:1.
Чемпіонат України
Екстраліга
15-й тур
29 грудня
Ураган - Хіт - 1:1 (0:0)
ІнБев/НПУ - Кардинал - 3:1 (0:0)
Нагадаємо, напередодні львівська Енергія на виїзді розгромила покровський Титан.
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