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30.12.2017  18:29

Продексім несподівано поступився аутсайдеру

 Продексім зазнав поразки в Одесі/МФК Продексім

Чинний чемпіон Екстраліги херсонський Продексім несподівано програв у матчі 15-го туру першості одеському Епіцентру 1:2. 

Таким чином, херсонці так і залишилися на 5-му місці турнірної таблиці чемпіонату. Тоді як одесити закріпилися на переодстанньому місці у лізі. 

Чемпіонат України

Екстраліга

Регулярна першість

15-й тур

30 грудня

Епіцентр-к-Авангард - Продексім - 2:1 (1:0)

Раніше повідомлялося, шо 28 грудня львівська Енергія на виїзді розгромила покровський Титан. А напередодні у рамках 15-го туру Хіт зіграв унічию із Ураганом.


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