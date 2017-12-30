155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.12.2017 18:29
Продексім несподівано поступився аутсайдеру
|Продексім зазнав поразки в Одесі/МФК Продексім
Чинний чемпіон Екстраліги херсонський Продексім несподівано програв у матчі 15-го туру першості одеському Епіцентру 1:2.
Таким чином, херсонці так і залишилися на 5-му місці турнірної таблиці чемпіонату. Тоді як одесити закріпилися на переодстанньому місці у лізі.
Чемпіонат України
Екстраліга
Регулярна першість
15-й тур
30 грудня
Епіцентр-к-Авангард - Продексім - 2:1 (1:0)
Раніше повідомлялося, шо 28 грудня львівська Енергія на виїзді розгромила покровський Титан. А напередодні у рамках 15-го туру Хіт зіграв унічию із Ураганом.
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