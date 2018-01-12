ХІТ вирвав перемогу в Продексіма. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку України
|Фото - АФУ
У Кубку України з футзалу з 10 до 14 січня відбудуться перші матчі 1/8 фіналу. У центральні грі Продексім на останній хвилині поступився столичному ХІТу (4:3).
Кубок України
1/8 фіналу
Перші матчі
10-12 січня
Сокіл (Хмельницький) – Енергія (Львів) – 3:4
Голи: Подлюк (2), Мартинюк (14, 36) – Гасюк (17), Легендзевич (27), Кузь (30), Радевич (39)
Попередження: Хамдамов (6)
Manzana-2 (Київ) – АРПІ Запоріжжя (Запоріжжя) – 3:4
Голи: Мельник (20, 32), Пекній (25) – Будін (2), Ессаргіні (4), Почебут (8), Трубаров (30)
Попередження: Сандецький (20), Негель (38) – Трубаров (26), Огністий (35)
Катеринославхліб (Дніпро) – Альтернатива (Київ) – 3:1
Голи: Засенко (7), Прокопенко (16), Хижняк (17 – автогол) – Омельченко (35)
Попередження: Довганенко (33) – Атаманенко (30), Заєць (36), Макєєв (40)
ХІТ (Київ) - Продексім (Херсон) - 4:3
Голи: Школьний (16), Тменов (23), Журба (29), Чепорнюк (40) - Свірідов (26), Фумаса (35), Роніньо (40),
Попередження: Лисенко (39), Журба (40) - Свірідов (25), Ланко (38)
Ураган (Ів.-Франківськ) - Титан (Покровське) 17:00
SKIDKA (Київ) - RED (Київ) 19:00
13 січня
Кардинал-Рівне (Рівне) - Епіцентр К-Авангард (Одеса) 13:00
14 січня
ІнБев/НПУ (Житомир-Київ) - Viva Cup (Харків) 13:00
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29.05.2017
Херсонський Продексім - чемпіон України 2017 року з футзалу
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