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16.01.2018  18:41

Визначився попередній склад збірної України на Євро-2018

 

Головний тренер збірної України Олександр Косенко оголосив список із 15 гравців, які готуватимуться до Євро-2018 у Словенії.

У списку Косенка - шестеро легіонерів, у тому числі з Росії.

Воротарі: Євген Іваняк (Ураган), Кирило Ципун (Продексім), Дмитро Литвиненко (ЕРА-ПАК, Чехія).

Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – Сталіца, Білорусь), Володимир Разуванов (Діна, Росія), Микола Білоцерківець (Норільський нікель, Росія), Сергій Журба (ХІТ), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (усі – Сокіл), Петро Шотурма (Ураган), Віталій Дзюба (ІнБев/НПУ).

Збори відбудуться у Броварах під Києвом з 20 по 28 січня, а під час підготовки до першості українці проведуть два спаринги, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Нагадаємо, Євро-2018 стартує 30 січня, а перший матч синьо-жовті проведуть 2 лютого проти Румунії. 4-го числа українці зіграють із португальцями. 

Зазначимо, що збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.
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