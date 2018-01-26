Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футзал
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
139 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.01.2018  20:43

Стало відомо хто в Україні покаже Чемпіонат Європи

Євро-2018 з футзалу

Телеканали Футбол 1/2 покажуть чемпіонат Європи з футзалу, який пройде з 30 січня по 10 лютого.

Збірна України грає в групі С, де її суперниками стануть Португалія і Румунія, з якою українці зіграють 2 лютого (Футбол 2, 21.40).

Матч Україна - Португалія відбудеться 4 лютого (Футбол 1, 19.05), йдеться на сайті телеканалів Футбол.

Нагадаємо, що визначився склад збірної України на Євро-2018.
Читай також
Екс-захисника Динамо побили на футзальному турнірі в Ужгороді. ВІДЕО
Адвокати його вигородять, - футзальний арбітр, якого нокаутував тренер Viva Cup
Лідер збірної України з футзалу Дмитро Сорокін став гравцем сербського Економаца
Ще один гравець збірної України з футзалу перебрався у чемпіонат Білорусі
Чемпіон Польщі з футзалу продовжив угоду з українським гравцем
Продексім дебютує у футзальному Кубку УЄФА з основного раунду
Українець Хурсов очолив білоруський футзальний клуб


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:26
Футбол. Скандальновідомий хавбек Роми зацікавив клуб з Китаю
21:08
Футбол. Фанати Альбасете проти продажу Зозулі
20:43
Футзал. Стало відомо хто в Україні покаже Чемпіонат Європи
20:25
Футбол. Перехід форварда Роми до Чеслі на межі зриву
20:07
Футбол. Капітан Реала вибув щонайменше на 2 тижні
19:44
Футбол. Молодий захисник Динамо отримав жахливу травму
19:31
Футбол. Київське Динамо здобуло першу перемогу в міжсезоння. ВІДЕО
19:10
Футбол. Сімеоне отримав дискваліфікацію на три кубкові гри
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!
Інтерв'ю
 
Публікації
29.05.2017

Херсонський Продексім - чемпіон України 2017 року з футзалу
Херсонський Продексім став чемпіоном України з футзалу у сезоні-2016/17.
Євро-2018 (відбір) з футзалу. Україна - Хорватія 2:1. Підопічні Косенка їдуть у Словенію!
Аргентина стала чемпіоном світу з футзалу, здолавши у фіналі Росію. ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!