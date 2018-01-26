139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 20:43
Стало відомо хто в Україні покаже Чемпіонат Європи
|Євро-2018 з футзалу
Телеканали Футбол 1/2 покажуть чемпіонат Європи з футзалу, який пройде з 30 січня по 10 лютого.
Збірна України грає в групі С, де її суперниками стануть Португалія і Румунія, з якою українці зіграють 2 лютого (Футбол 2, 21.40).
Матч Україна - Португалія відбудеться 4 лютого (Футбол 1, 19.05), йдеться на сайті телеканалів Футбол.
Нагадаємо, що визначився склад збірної України на Євро-2018.
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