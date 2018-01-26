Стало відомо хто в Україні покаже Чемпіонат Європи

Євро-2018 з футзалу

Телеканали Футбол 1/2 покажуть чемпіонат Європи з футзалу, який пройде з 30 січня по 10 лютого.

Збірна України грає в групі С, де її суперниками стануть Португалія і Румунія, з якою українці зіграють 2 лютого (Футбол 2, 21.40).

Матч Україна - Португалія відбудеться 4 лютого (Футбол 1, 19.05), йдеться на сайті телеканалів Футбол.

Нагадаємо, що визначився склад збірної України на Євро-2018.