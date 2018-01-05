73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 15:19
Відеоогляди всіх матчів 16-го туру Екстра-ліги
4-го січня відбулися три поєдинки 16-го туру Екстра-ліги.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд цих матчів.
Енергія – Сокіл
ХІТ – Титан
Продексім - Ураган
Раніше повідомлялося, що Ураган та Хіт зіграли внічию, Кардинал поступився у Житомирі в 15-му турі Екстраліги.
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