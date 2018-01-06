Став відомий розширений список збірної України для підготовки на Євро-2018

Збірна України / АФУ

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив розширений список збірної України для підготовки до фінального етапу Євро-2018.

Воротарі: Євген Іваняк (Ураган), Дмитро Литвиненко (ЕРА-ПАК, Чехія), Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва – Продексім).

Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – Столиця, Білорусь), Микола Білоцерківець (Норильський нікель, Росія), Володимир Разуванов (Діна, Росія), Андрій Лисенко, Руслан Шеремета, Андрій Хамдамов, Олександр Педяш, Артур Подлюк (усі – Сокіл), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Михайло Зварич, Андрій Цілик (усі – Ураган), Валерій Грицовець, Олег Єрьомін, Анатолій Мілінькій (усі – Титан), Сергій Журба, Олександр Школьний (обидва – ХІТ), Віталій Радевич (Енергія), Віталій Дзюба (ІнБев/НПУ).

Із цього розширеного списку 14 гравців поїдуть на чемпіонат Європи, який відбудеться з 31 січня до 10 лютого у Словенії. Усі матчі проходитимуть на Арені Стожице.

Нагадаємо, що збірна України на фінальному етапі Євро-2018 потрапила до групи С, де зіграє проти збірної Румунії (2 лютого) та збірної Португалії (4 лютого), пише АФУ.

Зазначимо, що збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.