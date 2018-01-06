Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футзал
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
372 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
06.01.2018  23:13

Став відомий розширений список збірної України для підготовки на Євро-2018

Збірна України / АФУ

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив розширений список збірної України для підготовки до фінального етапу Євро-2018.

Воротарі: Євген Іваняк (Ураган), Дмитро Литвиненко (ЕРА-ПАК, Чехія), Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва – Продексім).

Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – Столиця, Білорусь), Микола Білоцерківець (Норильський нікель, Росія), Володимир Разуванов (Діна, Росія), Андрій Лисенко, Руслан Шеремета, Андрій Хамдамов, Олександр Педяш, Артур Подлюк (усі – Сокіл), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Михайло Зварич, Андрій Цілик (усі – Ураган), Валерій Грицовець, Олег Єрьомін, Анатолій Мілінькій (усі – Титан), Сергій Журба, Олександр Школьний (обидва – ХІТ), Віталій Радевич (Енергія), Віталій Дзюба (ІнБев/НПУ).

Із цього розширеного списку 14 гравців поїдуть на чемпіонат Європи, який відбудеться з 31 січня до 10 лютого у Словенії. Усі матчі проходитимуть на Арені Стожице.

Нагадаємо, що збірна України на фінальному етапі Євро-2018 потрапила до групи С, де зіграє проти збірної Румунії (2 лютого) та збірної Португалії (4 лютого), пише АФУ.

Зазначимо, що збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:17
Футбол. Дієго Коста забиває, Атлетико перемагає. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії
06.01.2018
23:57
Футбол. Мілан переміг Кротоне, Рома поступилася Аталанті. Матчі 20-го туру чемпіонату Італії
23:13
Футзал. Став відомий розширений список збірної України для підготовки на Євро-2018
22:33
ЧС-2018. Відома світова суперзірка може виконати офіційний гімн ЧС-2018
22:10
Футбол. Бутко: У Шахтаря хороші шанси на вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
21:42
Хокей. Білий Барс розтрощий Вовків, а Донбас - Динамо у перших матчах 2018-го року в УХЛ
21:26
Футбол. Манчестер Сіті розбив Бернлі. Інші матчі 3-го раунду Кубку Англії
21:22
Футбол. Барселона оголосила про підписання технічного бразильця
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
29.05.2017

Херсонський Продексім - чемпіон України 2017 року з футзалу
Херсонський Продексім став чемпіоном України з футзалу у сезоні-2016/17.
Євро-2018 (відбір) з футзалу. Україна - Хорватія 2:1. Підопічні Косенка їдуть у Словенію!
Аргентина стала чемпіоном світу з футзалу, здолавши у фіналі Росію. ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!