Україна вирвала перемогу в Румунії за 20 секунд до кінця на Євро-2018
2 лютого збірна України з футзалу розпочала свій шлях на Євро-2018, яке проходить у Словенії.
Першим суперником синьо-жовтих стала збірна Румунії. Також в групі України фаворит турніру Португалія, із якою наша команда зіграє 4 лютого о 19:00.
Румунія вела в рахунку 2:0, але була покарана за регулярне затягування часу. Українці змогли відігратися і вийти вперед.
Ця перемога гарантувала синьо-жовтим вихід до 1/4 фіналу чемпіонат Європи.
Євро-2018
Груповий етап
1-й тур
2 лютого
Група С
Румунія - Україна 2:3 (2:1, 0:2)
Голи: 1:0 - 5 Валадарес, 2:0 - 11 Ігнат, 2:1 - 20 Королишин, 2:2 - 28 Педяш, 2:3 - 40 Шотурма
Стартова четвірка України: Разуванов, Микола Грицина, Михайло Грицина, Шотурма.
Друга четвірка України: Шеремета, Журба, Хамдамов, Білоцерківець.
1' Матч розпочався
2' Україна більше б'є по воротах суперника
5' ГОЛ! 1:0. Валадарес забиває, упіймавши синьо-жовтих на контратаці
8' Румуни випустили п'ятого польового гравця і одразу ж пробили в поперечину
11' ГОЛ! 2:0. Ігнат забиває
17' Україна набрала 5 фолів
20' ГОЛ! 2:1 Тарас Королишин відіграє один м'яч для України перед перервою
Перерва
21' Другий тайм розпочався
28' ГОЛ! 2:2. Педяш зрівнює рахунок
40' ГОЛ! 2:3. Шотурма забиває за 20 секунд до завершення гри
Нагадаємо, що букмекери вірять у збірну України втричі більше, ніж у збірну Румунії.
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