146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 21:06
Азербайджан переміг Францію на Євро-2018
|Азербайджан проти Франції / УЄФА
Збірна Азербайджану здолала дебютанта футзальних Євро збірну Франції в груповому етапі турніру.
Після рівного першого тайму (1:1) номінальні гості розкрили весь свій потенціал і завершили зустріч перемогою з рахунком 3:5.
Євро-2018
Груповий етап
2-й тур
2 лютого
Група D
Франція - Азербайджан 3:5 (1:1, 2:4)
Голи: 0:1 - 3 Болінья, 1:1 - 7 Н'Галя, 2:1 - 21 Мохаммед, 2:2 - 23 Болінья, 2:3 - 24 Болінья, 2:4 - 29 Кардозо, 2:5 - 38 Едуардо, 3:5 - 40 Мухдін
Нагадаємо, що в іншому матчі ігрового дня Україна зійдеться з Румунією.
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