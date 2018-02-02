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02.02.2018  21:06

Азербайджан переміг Францію на Євро-2018

Азербайджан проти Франції / УЄФА

Збірна Азербайджану здолала дебютанта футзальних Євро збірну Франції в груповому етапі турніру.

Після рівного першого тайму (1:1) номінальні гості розкрили весь свій потенціал і завершили зустріч перемогою з рахунком 3:5.

Євро-2018

Груповий етап

2-й тур

2 лютого

Група D

Франція - Азербайджан 3:5 (1:1, 2:4)

Голи: 0:1 - 3 Болінья, 1:1 - 7 Н'Галя, 2:1 - 21 Мохаммед, 2:2 - 23 Болінья, 2:3 - 24 Болінья, 2:4 - 29 Кардозо, 2:5 - 38 Едуардо, 3:5 - 40 Мухдін

Нагадаємо, що в іншому матчі ігрового дня Україна зійдеться з Румунією.
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