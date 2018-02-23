151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 13:59
У Києві відбудеться чемпіонат Європи із міні-футболу
Генеральна асамблея Європейської федерації міні-футболу ухвалила рішення щодо проведення чемпіонату Європи-2018 у Києві.
Турнір відбудеться 12-18 серпня у Місті спорту на київському Гідропарку, повідомив у Facebook член Федерації футболу Києва, керівник проекту Місто спорту Сергій Харченко.
"Понад рік наша команда працювала над цим результатом ... мали дуже серйозну конкуренцію з Польщею, Росією і Казахстаном. Контракт підписано. Киян і гостей столиці чекає прекрасний футбольний подарунок до Дня Незалежності України 2018", - написав Харченко.
Нагадаємо, збірна України із футзалу дійшла до 1/4 фіналу на Євро-2018 у Любляні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій