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03.02.2018  10:38

Косенко: Ми продовжуємо боротьбу на Чемпіонаті Європи

Збірна України / АФУ

В збірної України було багато помилок в дебютній грі на Євро-2018 проти Румунії.

Про це заявив керманич українськиї футзалістів Олександр Косенко.

"Вважаю, що гра вийшла видовищною. На жаль, було багато помилок, які потрібно виправити до матчу з Португалією. Найважливіше, що ми перемогли та продовжуємо боротьбу на Чемпіонаті Європи", - зазначив наставник.

"Скільки не тренуйся, скільки не спілкуйся з гравцями, команда оновилася майже на 50%. Доки вони не пройдуть через ці випробування, доки повністю не поринуть в Євро-2018, нам не уникнути певних негативних моментів. Найважливіше, що команда переборола суперника та здобула перемогу. Помилки ми розберемо. Коли результат позитивний – це значно легше робити", - цитує Косенка futsal.com.ua.

Нагадаємо, що українці в драматичному матчі здобули вольову перемогу над Румунами, забивши вирішальний гол за 20 секунд до фінального свистка.
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