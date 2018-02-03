662 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 21:35
Росія не змогла виграти у Казахстану в другому турі ЧЄ-2018
|uefa.com
Збірна Росії не змогла перемогти команду Казахстану в матчі третього туру групового етапу Євро-2018.
Таким чином, Казахстан оформив вихід до плей-офф.
Нагадаємо, напередодні Україна вирвала перемогу в Румунії за 20 секунд до кінця на Євро-2018.
Євро-2018
Груповий етап
2-й тур
3 лютого
Група В
Казахстан – Росія – 1:1 (0:1)
Турнірна ситуація: Казахстан - 4 (2), Росія - 2 (2), Польща - 1 (2)
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