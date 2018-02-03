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03.02.2018  21:35

Росія не змогла виграти у Казахстану в другому турі ЧЄ-2018

uefa.com

Збірна Росії не змогла перемогти команду Казахстану в матчі третього туру групового етапу Євро-2018.

Таким чином, Казахстан оформив вихід до плей-офф. 

Нагадаємо, напередодні Україна вирвала перемогу в Румунії за 20 секунд до кінця на Євро-2018.

Євро-2018

Груповий етап

2-й тур

3 лютого

Група В

Казахстан – Росія – 1:1 (0:1)

Турнірна ситуація: Казахстан - 4 (2), Росія - 2 (2), Польща - 1 (2)
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