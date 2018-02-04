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04.02.2018  20:43

Україна поступилася Португалії на Євро-2018


4 лютого збірна України з футзалу провела другий матч групового етапу на чемпіонаті Європи.

Суперником синьо-жовтих став один із фаворитів турніру збірна Португалії.

Перший матч у групі українці виграли в Румунії 2:3, поступаючись по ходу зустрічі 2:0. Але в грі з Португалією вищий клас суперника дався в знаки. Через це остаточний рахунок поєдинку став 3:5 на користь команди Рікардіньо.

Зазначимо, що Україна, незважаючи на поразку від португальців, забезпечила собі вихід до 1/4 фіналу Євро-2018. Чвертьфінал відбудеться у вівторок, 6 лютого.

Євро-2018

Груповий етап

2-й тур

4 лютого

Група С

Україна - Португалія 3:5 (0:2, 3:3)

Голи: 0:1 - 3 Коельо, 0:2 - 13 Бріто, 1:2 - 28 Разуванов, 2:2 - 32 Королишин, 2:3 - 34 Каррі, 2:4 - 36 Нільсон, 2:5 - 37 Рікардіньо, 3:5 - 40 Шотурма

Стартова четвірка України: Микола Грицина, Михайло Грицина, Журба, Білоцерківець.

Друга четвірка України: Хамдамов, Шеремета, Лисенко, Педяш.

1' Матч розпочався

3' ГОЛ! 0:1! Коельо відкриває рахунок.

13' ГОЛ! 0:2! Бріто подвоює рахунок після обіграшу захисника фінтом Зідана.

20' Перший тайм завершено. Португалія попереду 0:2. Перерва

21' Другий тайм розпочався

28' ГОЛ! 1:2! Разуванов скорочує відставання

32' ГОЛ! 2:2! Королишин ударом в дотик зрівняв цифри на табло

34' ГОЛ! 2:3! Педо Каррі знову виводить Португалію вперед

36' ГОЛ! 2:4! Нільсон Мігель нарощує відрив Португалії

37‘ ГОЛ! 2:5! Рікардіньо не залишає шансів Україні

40' ГОЛ! 3:5! Шотурма забиває за 20 секунд до кінця

Нагадаємо, що букмекери розцінюють шанси України проти Португалії як 1 до 4.
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