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05.02.2018  21:11

Визначився перший півфіналіст Євро-2018

Сербія - Казахстан

Збірна Казахстану стала першим півфіналістом чемпіонату Європи, який цими днями проходить в Словенії.

В чвертьфінальному матчі казахи перемогли команду Сербії з рахунком 3:1.

Євро-2018

1/4 фіналу

5 лютого

Сербія - Казахстан 1:3 (0:1)

Нагадаємо, що збірна України в 1/4 фіналу зіграє з фаворитом турніру, командою Іспанії.
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