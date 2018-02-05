8292 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 21:11
Визначився перший півфіналіст Євро-2018
|Сербія - Казахстан
Збірна Казахстану стала першим півфіналістом чемпіонату Європи, який цими днями проходить в Словенії.
В чвертьфінальному матчі казахи перемогли команду Сербії з рахунком 3:1.
Євро-2018
1/4 фіналу
5 лютого
Сербія - Казахстан 1:3 (0:1)
⏰ Konec— Futsal EURO 2018 (@FutsalEURO2018) 5 лютого 2018 р.
🇷🇸 1 : 3 🇰🇿
⚽️ Rajčević (36') / Zhamankulov (7'), Taynan (23'), Douglas Junior (40')#FutsalEURO #SRBKAZ pic.twitter.com/z6S6ZccOAi
Нагадаємо, що збірна України в 1/4 фіналу зіграє з фаворитом турніру, командою Іспанії.
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