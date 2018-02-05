Визначився перший півфіналіст Євро-2018

Сербія - Казахстан

Збірна Казахстану стала першим півфіналістом чемпіонату Європи, який цими днями проходить в Словенії.

В чвертьфінальному матчі казахи перемогли команду Сербії з рахунком 3:1.

Євро-2018

1/4 фіналу

5 лютого

Сербія - Казахстан 1:3 (0:1)

Нагадаємо, що збірна України в 1/4 фіналу зіграє з фаворитом турніру, командою Іспанії.