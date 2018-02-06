2080 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 22:15
Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018
|
Україна
|
0:1(0:1, 0:0)
|
Іспанія
0
Склади команд
|Іваняк, Разуванов, Королишин, Шотурма, Журба
Запасні: Білоцерковець, Михайло Грицина, Микола Грицина, Педяш, Лисенко, Хамдамов, Шеремета
Запасні: Литвиненко, Ципун
|Седано, Карлос Ортіс, Пола, Мігелін, Алекс
Запасні: Бебе, Лін, Серхіо Лосано, Рафа Усін, Марк Толра, Адольфо, Хоселіто Фернандес, Солано
Запасні: Хесус Ерреро
Голи
|0:1 - 18 Пола
6 лютого 2018, 22:00, Словенія, Любляна, Арена Стожице
40' - Фінальний свисток! Нажаль, Україна програла!
40' - Журба фолить - суддя призначає стандарт
39' - Знову п'ятний польовий на майданчику у нас
39' - Іваняк! Знову рятує, тепер вже після потужного удару Бебе!!
38' - Іваняк! Тепер наш голкіпер вже рятує команду після удару справа!!
38' - Іспанському голкіперу довелося вийти з воріт, щоб випередити нашого гравця на м'ячі
37' - Вибачають нас іспанці!! Лін у порожні ворота не влучив!! Біля стійки прокотився м'яч!
37' - П'ятий польвоий знову вийшов у нашої команди
36' - Тайм-аут бере тренерський штаб збірної України
35' - Три в два наші вискочили, але останній пас Журби грамотно перехопив захисник
35' - А втома вже дається взнаки для обох команд
34' - Алекс із-за захисника вискочив на воротаря нашого, перекидав його, але не влучив у ворота
33' - Мігелін! Гостро пробив, Іваняк не зафіксував м'яч, але партнери підстрахували
33' - В другому таймі українська команда дуже непогано виглядає - а іспанці грають по рахунку вже
32' - Пола прорвався лівим флангом і з-під захисника пробив не дуже точно
32' - Разуванов правила порушив
31' - Іспанці заробили ще один фол - Адольфо порушив правила
31' - Збірна України випускає п'ятого польового за десять хвилин до закінчення
31' - Іваняк корпусом відіграв на лінії суперника, немов у хокеї - красивий епізод
30' - Іваняк! Нейтралізував вихід один в один! Прекрасна робота нашого голкіпера!
29' - Іспанці дають нашим пограти, попрацювати з м'ячем - треба цим скористатися
28' - Ще момент у іспанців! Лін пробивав - вище воріт полетів м'яч
28' - Мігелін! Вискочив на ворота, намагався перекинути Іваняка, але останній готовий був до цього
27' - Момент!!! Педяш в лет стріляє, але трохи точності йому забракло в цьому епізоді!!
27' - А тепер Іваняк вже вступив у гру і відбив м'яч після дального удару Ліна
26' - Ортіс! Класно вийшов на відкритий удар, але влучити у ціль не вийшло в нього
26' - Журба непогано обікрав суперника, міг втікти в контратаку, але випустив за межі поля м'яч
25' - Шотурма з лівого кута пробити намагався, але влучив у партнера по команді він
25' - Кутовий розіграли іспанці, удар по наших воротах, але Іваняк дуже впевнено грає
24' - А в наших попереду, як і раніше, практично нічого не виходить
23' - Журба отримує попередження
23' - Іспанці на старті намагаються за рахунок техніки наших перегравати і поки це в них виходить
22' - Іспанці розіграли стандарт, на Солано пішла передача до штрафного, але без удару все завершилося
22' - Журба заробив перший фол України в другому таймі
21' - Пола відразу пробиває з гострого кута, але вище воріт полетів м'яч
21' - Другий тайм!
20' - Перерва!
19' - Іспанці кутовтй розіграли, але продовження не знайшли і повернулися назад
19' - Мігелін спробував потужно пробити по центру - вище воріт полетів м'яч
18' - Іспанці награли на другий свій фол в цьому матчі
18' - Стандарт наші намагались розіграти, але втратили м'яч і ледь контратаку не пропустили
18' - Забили іспанці.... Пола після передачі партнера на виконання в кут пробив! Це майстерність!
17' - Великими силами біля своїх воріт стоять наші, тримають оборону
17' - Ще момент у іспанців, Лін в дотик перекидав м'яч, але не змін влучити у ствір
16' - Четвертий фол у наших, Королишин в ногу супернику зіграв
15' - Три кутових поспіль наші розіграли - нічого цікавого
15' - КОРОЛИШИН! Після швидкої атаки і передачі партнера поруч зі стійкою пробив! Перший наш гострий момент!!
14' - В останні хвилини наша команда грає абсолютно без атаки, як це не прикро
14' - Мігеліно обіграв захисника, вийшов на ворота, але вдало діє на виході наш голкіпер
13' - Тренерський штаб збірної України бере тайм-аут!
13' - Гостро! Пола знову атакував - поруч зі стійкою!!
13' - Україна відповіла швидкою атакою і ударом Грицини - високо над воротами полетів м'яч
12' - Пола із-під захисника спробував пробити - не дуже це в нього вийшло
12' - Ортіс пробив непогано, але Розуванов під м'яч ліг і заблокував
11' - Королишин після передачі з краю пробивати намагався у дотик, однак, не зміг нормально покласти на ногу м'яч
11' - Шотурма непогано зліва на дальню стійку простріл виконав, але там за партнерів не встиг ніхто до м'яча
10' - По правому краю непогано українці атакували, але оборонець іспанської команди прочитав все і в аут відправив м'яч
10' - Солано з дуже гострого кута пробивав по наших воротах - нічого цікавого, спокійно нейтралізували
9' - Педяш зі стандарту спробував пробити прямим ударом - дуже високо
9' - Грицина прорвався по лівому краю і заробив на собі порушення правил
8' - Іваняк! З дев'ятки витягнув м'яч після потужного удару суперника!
8' - Ортіс гостро перед воротами зіграв, але обійшлося для України все в цьому епізоді
7' - Рафа Усін справа до воріт вийти намагався, але сам проти двох українців зробити нічого не зміг
7' - Помітно, що за класом іспанці сильніші, проте наші досить непогано поки діють
6' - Кутовий іспанці розіграли, до удару справа дійшла, але без особливої небезпеки
5' - Білоцерківець зробив третій фол нашої команди - суддя все бачив і виніс свій вердикт
5' - Лосано впіймав м'яч на ногу справа, потужно пробив, але дуже високой вийшло
5' - Пола в центрі майданчика лежить на паркеті, проте, порушення правил тут не було
4' - Розіграли штрафний іспанці, Рафа Усін зльоту пробив, проте влучив у нашого захисника
4' - Журба порушував правила і суддя призначив стандарт у ворота Укрїни
3' - А це вже гостро! Пола потужно стріляв - відбивається наша команда
3' - Алекс гостро перед нашими воротами, пробивати намагався - обійшлося
2' - Українці на старті достить непогано виглядають, принаймні, не бояться суперника
2' - Три в два наші вискочили, Журба пробивати намагався, але захисник заблокував цю спробу!
2' - Мігелін намагався виконати закидання до наших воріт - оборона спрацювала впевнено
1' - Іспанці провели атаку відразу і нашому голкіперу довелося виносити м'яч в аут
1' - Матч розпочався!
Доброго вечора! Чемпіон підготував для своїх читачів текстовий онлайн поєдинки чвертьфіналу Чемпіонату Європи між Україною та Іспанією! Гра ось-ось розпочнеться!
Читай також
Останні публікації
06.02.2018
Футзал
Футзал
Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
06.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій