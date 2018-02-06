Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018

40' - Фінальний свисток! Нажаль, Україна програла!

40' - Журба фолить - суддя призначає стандарт

39' - Знову п'ятний польовий на майданчику у нас

39' - Іваняк! Знову рятує, тепер вже після потужного удару Бебе!!

38' - Іваняк! Тепер наш голкіпер вже рятує команду після удару справа!!

38' - Іспанському голкіперу довелося вийти з воріт, щоб випередити нашого гравця на м'ячі

37' - Вибачають нас іспанці!! Лін у порожні ворота не влучив!! Біля стійки прокотився м'яч!

37' - П'ятий польвоий знову вийшов у нашої команди

36' - Тайм-аут бере тренерський штаб збірної України

35' - Три в два наші вискочили, але останній пас Журби грамотно перехопив захисник

35' - А втома вже дається взнаки для обох команд

34' - Алекс із-за захисника вискочив на воротаря нашого, перекидав його, але не влучив у ворота

33' - Мігелін! Гостро пробив, Іваняк не зафіксував м'яч, але партнери підстрахували

33' - В другому таймі українська команда дуже непогано виглядає - а іспанці грають по рахунку вже

32' - Пола прорвався лівим флангом і з-під захисника пробив не дуже точно

32' - Разуванов правила порушив

31' - Іспанці заробили ще один фол - Адольфо порушив правила

31' - Збірна України випускає п'ятого польового за десять хвилин до закінчення

31' - Іваняк корпусом відіграв на лінії суперника, немов у хокеї - красивий епізод

30' - Іваняк! Нейтралізував вихід один в один! Прекрасна робота нашого голкіпера!

29' - Іспанці дають нашим пограти, попрацювати з м'ячем - треба цим скористатися

28' - Ще момент у іспанців! Лін пробивав - вище воріт полетів м'яч

28' - Мігелін! Вискочив на ворота, намагався перекинути Іваняка, але останній готовий був до цього

27' - Момент!!! Педяш в лет стріляє, але трохи точності йому забракло в цьому епізоді!!

27' - А тепер Іваняк вже вступив у гру і відбив м'яч після дального удару Ліна

26' - Ортіс! Класно вийшов на відкритий удар, але влучити у ціль не вийшло в нього

26' - Журба непогано обікрав суперника, міг втікти в контратаку, але випустив за межі поля м'яч

25' - Шотурма з лівого кута пробити намагався, але влучив у партнера по команді він

25' - Кутовий розіграли іспанці, удар по наших воротах, але Іваняк дуже впевнено грає

24' - А в наших попереду, як і раніше, практично нічого не виходить

23' - Журба отримує попередження

23' - Іспанці на старті намагаються за рахунок техніки наших перегравати і поки це в них виходить

22' - Іспанці розіграли стандарт, на Солано пішла передача до штрафного, але без удару все завершилося

22' - Журба заробив перший фол України в другому таймі

21' - Пола відразу пробиває з гострого кута, але вище воріт полетів м'яч

21' - Другий тайм!

20' - Перерва!

19' - Іспанці кутовтй розіграли, але продовження не знайшли і повернулися назад

19' - Мігелін спробував потужно пробити по центру - вище воріт полетів м'яч

18' - Іспанці награли на другий свій фол в цьому матчі

18' - Стандарт наші намагались розіграти, але втратили м'яч і ледь контратаку не пропустили

18' - Забили іспанці.... Пола після передачі партнера на виконання в кут пробив! Це майстерність!

17' - Великими силами біля своїх воріт стоять наші, тримають оборону

17' - Ще момент у іспанців, Лін в дотик перекидав м'яч, але не змін влучити у ствір

16' - Четвертий фол у наших, Королишин в ногу супернику зіграв

15' - Три кутових поспіль наші розіграли - нічого цікавого

15' - КОРОЛИШИН! Після швидкої атаки і передачі партнера поруч зі стійкою пробив! Перший наш гострий момент!!

14' - В останні хвилини наша команда грає абсолютно без атаки, як це не прикро

14' - Мігеліно обіграв захисника, вийшов на ворота, але вдало діє на виході наш голкіпер

13' - Тренерський штаб збірної України бере тайм-аут!

13' - Гостро! Пола знову атакував - поруч зі стійкою!!

13' - Україна відповіла швидкою атакою і ударом Грицини - високо над воротами полетів м'яч

12' - Пола із-під захисника спробував пробити - не дуже це в нього вийшло

12' - Ортіс пробив непогано, але Розуванов під м'яч ліг і заблокував

11' - Королишин після передачі з краю пробивати намагався у дотик, однак, не зміг нормально покласти на ногу м'яч

11' - Шотурма непогано зліва на дальню стійку простріл виконав, але там за партнерів не встиг ніхто до м'яча

10' - По правому краю непогано українці атакували, але оборонець іспанської команди прочитав все і в аут відправив м'яч

10' - Солано з дуже гострого кута пробивав по наших воротах - нічого цікавого, спокійно нейтралізували

9' - Педяш зі стандарту спробував пробити прямим ударом - дуже високо

9' - Грицина прорвався по лівому краю і заробив на собі порушення правил

8' - Іваняк! З дев'ятки витягнув м'яч після потужного удару суперника!

8' - Ортіс гостро перед воротами зіграв, але обійшлося для України все в цьому епізоді

7' - Рафа Усін справа до воріт вийти намагався, але сам проти двох українців зробити нічого не зміг

7' - Помітно, що за класом іспанці сильніші, проте наші досить непогано поки діють

6' - Кутовий іспанці розіграли, до удару справа дійшла, але без особливої небезпеки

5' - Білоцерківець зробив третій фол нашої команди - суддя все бачив і виніс свій вердикт

5' - Лосано впіймав м'яч на ногу справа, потужно пробив, але дуже високой вийшло

5' - Пола в центрі майданчика лежить на паркеті, проте, порушення правил тут не було

4' - Розіграли штрафний іспанці, Рафа Усін зльоту пробив, проте влучив у нашого захисника

4' - Журба порушував правила і суддя призначив стандарт у ворота Укрїни

3' - А це вже гостро! Пола потужно стріляв - відбивається наша команда

3' - Алекс гостро перед нашими воротами, пробивати намагався - обійшлося

2' - Українці на старті достить непогано виглядають, принаймні, не бояться суперника

2' - Три в два наші вискочили, Журба пробивати намагався, але захисник заблокував цю спробу!

2' - Мігелін намагався виконати закидання до наших воріт - оборона спрацювала впевнено

1' - Іспанці провели атаку відразу і нашому голкіперу довелося виносити м'яч в аут

1' - Матч розпочався!

Доброго вечора! Чемпіон підготував для своїх читачів текстовий онлайн поєдинки чвертьфіналу Чемпіонату Європи між Україною та Іспанією! Гра ось-ось розпочнеться!