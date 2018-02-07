559 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 09:33
Тренер збірної України з футзалу: Щоб перемогти Іспанію, треба працювати з м'ячем не 2-4 години, а 8
|Олександр Косенко / УЄФА
Збірна України з футзалу виявилася технічно слабшою за збірну Іспанії у чвертьфіналі Євро-2018.
Про це повідомив головний тренер українців Олександр Косенко.
"Нам треба покращувати індивідуальну і командну роботу з м'ячем, а також швидкість обрання рішень. Усі ці показники треба покращувати. Без них важко подолати такі команди, як Португалія та Іспанія", - переконаний тренер.
"Подякував команді за самовідданість, але сказав, що для перемоги над Іспанією треба працювати з м'ячем не 2-4 години, а 8. Якщо ми будемо індивідуально прогресувати в технічному плані - ми будемо прогресувати як команда", - цитує Косенка АФУ.
Нагадаємо, що Україна поступилася Іспанії 1:0.
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