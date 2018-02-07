Тренер збірної України з футзалу: Щоб перемогти Іспанію, треба працювати з м'ячем не 2-4 години, а 8

Олександр Косенко / УЄФА

Збірна України з футзалу виявилася технічно слабшою за збірну Іспанії у чвертьфіналі Євро-2018.

Про це повідомив головний тренер українців Олександр Косенко.

"Нам треба покращувати індивідуальну і командну роботу з м'ячем, а також швидкість обрання рішень. Усі ці показники треба покращувати. Без них важко подолати такі команди, як Португалія та Іспанія", - переконаний тренер.

"Подякував команді за самовідданість, але сказав, що для перемоги над Іспанією треба працювати з м'ячем не 2-4 години, а 8. Якщо ми будемо індивідуально прогресувати в технічному плані - ми будемо прогресувати як команда", - цитує Косенка АФУ.

Нагадаємо, що Україна поступилася Іспанії 1:0.