417 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 21:22
Португалія виграла у Росії і стала першим фіналістом ЧЄ-2018
|УЄФА
Збірна Португалії стала першим фіналістом ЧЄ-2018 з футзалу.
У півфіналі португальці переграли команду Росії.
Як відомо, збірна України в 1/4 поступилася команді Іспанії.
Євро-2018
1/2 фіналу
8 лютого
Росія - Португалія - 2:3 (1:0)
ℹ️ 1/2-finale— Futsal EURO 2018 (@FutsalEURO2018) 8 лютого 2018 р.
⏰ Konec
🇷🇺 RUS 2:3 POR 🇵🇹
⚽️ Eder Lima (4', 40') / André Coelho (31', 36'), Bruno Coelho (40')#FutsalEURO #RUSPOR pic.twitter.com/c1N4hME39D
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