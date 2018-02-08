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08.02.2018  21:22

Португалія виграла у Росії і стала першим фіналістом ЧЄ-2018

УЄФА

Збірна Португалії стала першим фіналістом ЧЄ-2018 з футзалу.

У півфіналі португальці переграли команду Росії.

Як відомо, збірна України в 1/4 поступилася команді Іспанії.

Євро-2018

1/2 фіналу

8 лютого

Росія - Португалія - 2:3 (1:0)
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