Іспанія стала другим фіналістом ЧЄ-2018

УЄФА

Збірна Іспанії стала другим фіналістом футзального Євро-2018.

У півфінальному матчі ця команда в серії пенальті переграла Казахстан.

Раніше повідомлялося, що Португалія виграла у Росії і стала першим фіналістом ЧЄ-2018.

Як відомо, збірна України в 1/4 поступилася команді Іспанії.

Євро-2018

1/2 фіналу

8 лютого

Казахстан - Іспанія - по пенальті 5:6