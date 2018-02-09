745 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 00:24
Іспанія стала другим фіналістом ЧЄ-2018
|УЄФА
Збірна Іспанії стала другим фіналістом футзального Євро-2018.
У півфінальному матчі ця команда в серії пенальті переграла Казахстан.
Раніше повідомлялося, що Португалія виграла у Росії і стала першим фіналістом ЧЄ-2018.
Як відомо, збірна України в 1/4 поступилася команді Іспанії.
Євро-2018
1/2 фіналу
8 лютого
Казахстан - Іспанія - по пенальті 5:6
ℹ️ 1/2-finale— Futsal EURO 2018 (@FutsalEURO2018) 8 лютого 2018 р.
⏰ Konec podaljškov
🇰🇿 KAZ 5:5 ŠPA 🇪🇸
⚽️ Taynan (8'), Higuita (25'), Taku (25'), Douglas Junior (39'), Zhamankulov (48') / Yesenamanov (15' ag), Tolrà (19'), Joselito (28'), Pola (34), Miguelín (43')#FutsalEURO #KAZESP pic.twitter.com/B8j9MpHj1I
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