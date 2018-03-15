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152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 19:41
Відео онлайн-трансляція матчу Чехія (U-19) - Україна (U-19)
15-го березня відбудеться матч першого туру міжнародного футзального турніру "Generali Cup" Чехія (U-19) - Україна (U-19).
Початок зустрічі - 20:00 за київським часом.
Відео онлайн-трансляцію зустрічі можна подивитися у нас на сайті:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій