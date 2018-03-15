Відео онлайн-трансляція матчу Чехія (U-19) - Україна (U-19)

15-го березня відбудеться матч першого туру міжнародного футзального турніру "Generali Cup" Чехія (U-19) - Україна (U-19).

Початок зустрічі - 20:00 за київським часом.

Відео онлайн-трансляцію зустрічі можна подивитися у нас на сайті: