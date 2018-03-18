Ураган - Енергія. Відео онлайн-трансляція фіналу Кубку України

Кубок України з футзалу

18 березня в Запоріжжі відбудеться фінал Кубку України в якому зіграють івано-франківський Ураган і львівська Енергія.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на нашому сайті, початок о 13:00:

Нагадаємо, що в півфіналі львівські футзалісти здодали Альтернативу (3:2).