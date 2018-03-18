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169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 12:59
Ураган - Енергія. Відео онлайн-трансляція фіналу Кубку України
|Кубок України з футзалу
18 березня в Запоріжжі відбудеться фінал Кубку України в якому зіграють івано-франківський Ураган і львівська Енергія.
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на нашому сайті, початок о 13:00:
Нагадаємо, що в півфіналі львівські футзалісти здодали Альтернативу (3:2).
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій