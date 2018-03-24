ХІТ по пенальті здолав Ураган, Титан вирвав перемогу над Кардиналом. Інші матчі першого раунду плей-офф Екстраліги

Продексім обіграв ІнБев-НПУ/mfc-prodexim.com.ua

24 березня розпочався перший раунд плей-офф Екстраліги України-2017/18.

Так, львівська Енергія на виїзді обіграла хмельницький Сокіл 3:1, а покровський Титан вирвав перемогу у протистоянні із рівненським Кардиналом - 5:4.

Херсонський Продексім здолав житомирський ІнБев-НПУ 3:1, а ХІТ у серії післяматчевих пенальті обіграв івано-франківський Уруган - 4:3.

Чемпіонат України-2017/18

Екстраліга

Плей-офф

Перший раунд, перші матчі

24 березня

Сокіл - Енергія - 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Радевич, 0:2 - 4, автогол Липчинський, 0:3 - 10 Кузь, 1:3 - 37 Шеремета.

ХІТ - Ураган - 4:3

Титан - Кардинал - 5:4

Продексім - ІнБев-НПУ - 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Скорий, 2:0 - 10, автогол Чеберяк, 2:1 - 28 Саківський, 3:1 - 30 Фумаса.

Другі матчі 1/4 фіналу відбудуться 25 березня.

Нагадаємо, львівська Енергія виграла Кубок України.