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24.03.2018  19:15

ХІТ по пенальті здолав Ураган, Титан вирвав перемогу над Кардиналом. Інші матчі першого раунду плей-офф Екстраліги

 Продексім обіграв ІнБев-НПУ/mfc-prodexim.com.ua

24 березня розпочався перший раунд плей-офф Екстраліги України-2017/18. 

Так, львівська Енергія на виїзді обіграла хмельницький Сокіл 3:1, а покровський Титан вирвав перемогу у протистоянні із рівненським Кардиналом - 5:4. 

Херсонський Продексім здолав житомирський ІнБев-НПУ 3:1, а ХІТ у серії післяматчевих пенальті обіграв івано-франківський Уруган - 4:3. 

Чемпіонат України-2017/18

Екстраліга

Плей-офф

Перший раунд, перші матчі

24 березня

Сокіл - Енергія - 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Радевич, 0:2 - 4, автогол Липчинський, 0:3 - 10 Кузь, 1:3 - 37 Шеремета. 

ХІТ - Ураган - 4:3

Титан - Кардинал - 5:4

Продексім - ІнБев-НПУ - 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Скорий, 2:0 - 10, автогол Чеберяк, 2:1 - 28 Саківський, 3:1 - 30 Фумаса. 

Другі матчі 1/4 фіналу відбудуться 25 березня. 

Нагадаємо, львівська Енергія виграла Кубок України.





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