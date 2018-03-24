ХІТ по пенальті здолав Ураган, Титан вирвав перемогу над Кардиналом. Інші матчі першого раунду плей-офф Екстраліги
|Продексім обіграв ІнБев-НПУ/mfc-prodexim.com.ua
24 березня розпочався перший раунд плей-офф Екстраліги України-2017/18.
Так, львівська Енергія на виїзді обіграла хмельницький Сокіл 3:1, а покровський Титан вирвав перемогу у протистоянні із рівненським Кардиналом - 5:4.
Херсонський Продексім здолав житомирський ІнБев-НПУ 3:1, а ХІТ у серії післяматчевих пенальті обіграв івано-франківський Уруган - 4:3.
Чемпіонат України-2017/18
Екстраліга
Плей-офф
Перший раунд, перші матчі
24 березня
Сокіл - Енергія - 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 2 Радевич, 0:2 - 4, автогол Липчинський, 0:3 - 10 Кузь, 1:3 - 37 Шеремета.
ХІТ - Ураган - 4:3
Титан - Кардинал - 5:4
Продексім - ІнБев-НПУ - 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Скорий, 2:0 - 10, автогол Чеберяк, 2:1 - 28 Саківський, 3:1 - 30 Фумаса.
Другі матчі 1/4 фіналу відбудуться 25 березня.
Нагадаємо, львівська Енергія виграла Кубок України.
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