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25.03.2018  15:32

Продексім розбив ІнБев/НПУ, ХІТ здолав Ураган. Інші матчі 1/4 фіналу чемпіонату України

Фото - МФК Продексім

25 березня в 1/4 фіналу чемпіонату України відбудуться 4 матчі.

У першому протистоянні дня херсонський Продексім не залишив шансів ІнБеву.

Нагадаємо, що Енергія - володар Кубка України.

Чемпіонат України

Екстраліга

1/4 фіналу

Матчі-відповідь

25 березня

Продексім - ІнБев/НПУ 5:1 (3:0, 2:1)

Перший матч: 3:1

Голи: 1:0 - 17 Свірідов, 2:0 - 18 Фумаса, 3:0 - 20 Роніньо, 4:0 - 32 Скорий, 4:1 - 37 Войток, 5:1 - 39 Калуков

Сокіл - Енергія 2:3 (1:1, 1:2)

Перший матч: 1:3

Голи: 1:0 - 3 Щербань, 1:1 - 10 Ковальчук, 2:1 - 26 Мартинюк, 2:2 - 32 Радевич, 2:3 - 44 Струк

Хіт - Ураган 5:4 (2:2, 3:2)

Перший матч: 2:2 (2:1 пен.)

Голи: 1:0 - 18 Медвідь, 1:1 - 19 Сімка, 2:1 - 19 Педяш, пенальті, 2:2 - 20 Кіндратів, пенальті, 3:2 - 26 Педяш, 4:2 - 27 Школьний, 4:3 - 38 Зварич, 4:4 - 40 Шотурма, 5:4 - 43 Педяш

Титан - Кардинал-Рівне 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 - 11 Волянюк, 0:2 - 18 Новак, 0:3 - 22 Волянюк

Перший матч: 5:4





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