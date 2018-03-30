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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 11:29
ІнБев/НПУ - Продексім: відео онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Екстра-ліги
30-го березня відбудеться третій матч 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу ІнБев/НПУ (Житомир/Київ) - Продексім (Херсон).
Початок зустрічі - 12:00.
Пряму трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:
Раніше повідомлялося, що Продексім розбив ІнБев/НПУ, ХІТ здолав Ураган.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій