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30.03.2018  11:29

ІнБев/НПУ - Продексім: відео онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Екстра-ліги

 

30-го березня відбудеться третій матч 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу ІнБев/НПУ (Житомир/Київ) - Продексім (Херсон).

Початок зустрічі - 12:00.

Пряму трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:

Раніше повідомлялося, що Продексім розбив ІнБев/НПУ, ХІТ здолав Ураган. 





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