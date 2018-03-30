ІнБев/НПУ - Продексім: відео онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Екстра-ліги

30-го березня відбудеться третій матч 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу ІнБев/НПУ (Житомир/Київ) - Продексім (Херсон).

Початок зустрічі - 12:00.

Пряму трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:

Раніше повідомлялося, що Продексім розбив ІнБев/НПУ, ХІТ здолав Ураган.