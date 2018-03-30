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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 14:16
Продексім знову переміг ІнБев. Інші матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги
30 березня відбуваютсья треті матчі 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу.
У першому протистоянні херсонський Продексім втретє поспіль здолав ІнБев.
Нагадаємо, що в матчах-відповідь Продексім розбив ІнБев/НПУ, ХІТ здолав Ураган.
Чемпіонат України
Екстра-ліга
1/4 фіналу
Треті матчі
30 березня
ІнБев/НПУ - Продексім 4:7 (1:3, 3:4)
Голи: 1:0 - 7 Литвиновський, 1:1 - 10 Ланко, 1:2 - 14 Роніньо, 1:3 - 17 Бессалов, 1:4 - 21 Роніньо, 2:4 - 22 Литвиновський, 3:4 - 24 Войток, 3:5 - 30 Рафінья, 3:6 - 37 Фумаса, 3:7 - 37 Свірідов, 4:7 - 40 Дзюба
Кардинал-Рівне -Титан 13:00
Енергія - Сокіл 13:00
Ураган - ХІТ 17:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій