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30.03.2018  14:16

Продексім знову переміг ІнБев. Інші матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги

 

30 березня відбуваютсья треті матчі 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу.

У першому протистоянні херсонський Продексім втретє поспіль здолав ІнБев.

Нагадаємо, що в матчах-відповідь Продексім розбив ІнБев/НПУ, ХІТ здолав Ураган.

Чемпіонат України

Екстра-ліга

1/4 фіналу

Треті матчі

30 березня

ІнБев/НПУ - Продексім 4:7 (1:3, 3:4)

Голи: 1:0 - 7 Литвиновський, 1:1 - 10 Ланко, 1:2 - 14 Роніньо, 1:3 - 17 Бессалов, 1:4 - 21 Роніньо, 2:4 - 22 Литвиновський, 3:4 - 24 Войток, 3:5 - 30 Рафінья, 3:6 - 37 Фумаса, 3:7 - 37 Свірідов, 4:7 - 40 Дзюба

Кардинал-Рівне -Титан 13:00

Енергія - Сокіл 13:00

Ураган - ХІТ 17:00





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