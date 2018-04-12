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12.04.2018  12:51

Україна претендує на проведення першого в історії чемпіонату Європи серед юнаків

 

Угорщина, Грузія, Латвія, Португалія, Росія, Україна і Хорватія проявили інтерес до проведення у вересні 2019 Року першого футзального Євро серед гравців до 19 років.
 
Рішення про заснування нового турніру було прийнято в минулому році Виконавчим комітетом УЄФА в рамках програми зі зміни формату існуючих футзальних турнірів, пише УЄФА.

Футзальний Євро серед гравців до 19 років завершиться фінальним турніром за участі восьми збірних (8-14 вересня 2019 року).

Крайній термін подачі заявок - 25 липня. А країна-господарка буде оголошена 27 вересня.





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