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13.05.2018  00:33

Визначилися призери Екстраліги у сезоні-2017/18


Херсонський Продексім вдруге поспіль завоював чемпіонський титул у першості Екстраліги.

Так, херсонці у третьому поєдинку фіналу нинішнього сезону на виїзді переграли львівську Енергію 4:1, поставивши переможну крапку у серії до трьох перемог. 

Бронзові нагороди першості завоював Титан з Покровського, який у бронзовій серії до двох перемог виявився сильнішим за київський ХІТ - 3:1. 

Нагадаємо, Продексім розпочав фінальну серію із важкої перемоги над Енергією.

Чемпіонат України-2017/8

Екстраліга

Плей-офф

Фінал

Третій матч

12 травня

Енергія - Продексім - 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Ланко, 1:1 - 30 Танський, 1:2 - Савенко, 1:3 - 40 Роніньо, 1:4 - 40 Бессалов. 

Рахунок у серії: 0-3. 

Серія за бронзу

2-й матч

12 травня

ХІТ - Титан - 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5, автогол Чепорнюк, 0:2 - 10 Леміш, 0:3 - 11, автогол Чепорнюк, 1:3 - 22 Корнійчук. 

Рахунок у серії: 0-2.





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