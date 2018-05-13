Визначилися призери Екстраліги у сезоні-2017/18
Херсонський Продексім вдруге поспіль завоював чемпіонський титул у першості Екстраліги.
Так, херсонці у третьому поєдинку фіналу нинішнього сезону на виїзді переграли львівську Енергію 4:1, поставивши переможну крапку у серії до трьох перемог.
Бронзові нагороди першості завоював Титан з Покровського, який у бронзовій серії до двох перемог виявився сильнішим за київський ХІТ - 3:1.
Нагадаємо, Продексім розпочав фінальну серію із важкої перемоги над Енергією.
Чемпіонат України-2017/8
Екстраліга
Плей-офф
Фінал
Третій матч
12 травня
Енергія - Продексім - 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Ланко, 1:1 - 30 Танський, 1:2 - Савенко, 1:3 - 40 Роніньо, 1:4 - 40 Бессалов.
Рахунок у серії: 0-3.
Серія за бронзу
2-й матч
12 травня
ХІТ - Титан - 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 5, автогол Чепорнюк, 0:2 - 10 Леміш, 0:3 - 11, автогол Чепорнюк, 1:3 - 22 Корнійчук.
Рахунок у серії: 0-2.
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