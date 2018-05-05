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05.05.2018  20:53

Продексім обіграв Енергію в першому матчі фіналу Екстра-ліги

 

Чинний чемпіон України Продексім виграв у Енергії перший матч фінальної серії Екстра-ліги.

Чемпіонат України

Екстра-ліга

Фінал

Перший матч

5 травня

Продексім – Енергія – 2:1

Голы: 1:0 – Фетько, 12, 2:0 – Білоцерковець, 25, 2:1 – Писько, 28

Рахунок у серії - 1:0





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