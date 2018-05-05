Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 20:53
Продексім обіграв Енергію в першому матчі фіналу Екстра-ліги
Чинний чемпіон України Продексім виграв у Енергії перший матч фінальної серії Екстра-ліги.
Чемпіонат України
Екстра-ліга
Фінал
Перший матч
5 травня
Продексім – Енергія – 2:1
Голы: 1:0 – Фетько, 12, 2:0 – Білоцерковець, 25, 2:1 – Писько, 28
Рахунок у серії - 1:0
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