Олімпійський чемпіон Верняєв розповів, як Росія намагалася переманити його до своєї збірної. ВІДЕО

Олег Верняєв

Український гімнаст Олег Верняєв міг представляти Росію на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

Про це він розповів у шоу Отдушивдушу.

"Перші пропонували змінити громадянство азербайджанці, ще в Лондоні після 2012 року. Потім включилися росіяни. Усе по поличках розклали. П'ятірку зелені від регіону зарплата, інститут будь-який, квартиру мені відразу, батькам працевлаштування. Ну, і плюс ще від Федерації зарплата", - сказав гімнаст.

"В Україні я отримую 1000 доларів, це при тому, що олімпійський чемпіон. Це все, вище вже нема куди. Зарплата і олімпійська стипендія, яку ще має наш президент підтвердити", - зізнався Верняєв.

Нагадаємо, що Верняєв пропустить весь поточний сезон через травму.