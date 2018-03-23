Радівілов завоював золото на етапі Кубку світу

Ігор Радівілов/НОК України

Ігор Радівілов вдало розпочав виступи на етапі Кубку світу у Досі.

Так, 23 березня українець виграв змагання у вправах на кільцях.

У суботу 24 березня він змагатиметься в опорному стрибку.

Раніше повідомлялося, що українець Петро Пахнюк завоював бронзу у багатоборстві на етапі Кубку світу в американському Чикаго.

Як відомо, наприкінці 2017 року Радівілов двічі поспіль вигравав звання спортсмену місяця.