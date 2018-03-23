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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 23:39
Радівілов завоював золото на етапі Кубку світу
|Ігор Радівілов/НОК України
Ігор Радівілов вдало розпочав виступи на етапі Кубку світу у Досі.
Так, 23 березня українець виграв змагання у вправах на кільцях.
У суботу 24 березня він змагатиметься в опорному стрибку.
Раніше повідомлялося, що українець Петро Пахнюк завоював бронзу у багатоборстві на етапі Кубку світу в американському Чикаго.
Як відомо, наприкінці 2017 року Радівілов двічі поспіль вигравав звання спортсмену місяця.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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