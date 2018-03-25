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25.03.2018  00:10

Українець феєрично виступив на етапі Кубку світу у Катарі


Український гімнаст Ігор Радівілов вдало провів етап Кубку світу у Досі (Катар).

Після перемоги у вправах на кільцях напередодні бронзовий призер Лондона-2012 тріумфував у ще одному виді програми.

Так, 24 березня 25-річний спортсмен із Маріуполя переміг ще й в опорному стрибку, своїй коронній дисципліні.  

За свій виступ він набрав 14,599 балів, випередивши 0,033 пункти китайця Цюй Жуйяна. Третє місце зайняв Ферхат Арікан із Туреччини.  

Раніше повідомлялося, що українець Петро Пахнюк завоював бронзу у багатоборстві на етапі Кубку світу в американському Чикаго.

Як відомо, наприкінці 2017 року Радівілов двічі поспіль вигравав звання спортсмену місяця.





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