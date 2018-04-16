Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Гімнастика
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
95 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.04.2018  11:58

Українка виграла срібло на етапі Кубка світу в Італії

Влада Нікольченко

15-го квітня в італійському Пезаро завершилися фінали в окремих видах на другому етапі Кубка світу цього сезону.

Україна була представлена на цьому старті в трьох фіналах: з м'ячем, булавами та 3 м'ячами/2 скакалками, пише сайт ФГУ.

Медаль Україні в Італії принесла Влада Никольченко: прекрасний виступ з булавами було оцінено суддями в 18,450 балів, що дозволило Владі завоювати срібло в цьому виді.

Як відомо, раніше українська гімнастка похвалилася шикарною фігурою в лазні.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:58
Футбол. У ФФУ призначили арбітрів на матчі 1/2 фіналу Кубка України
13:39
Футбол. Фанати Аякса зупинили клубний автобус і вимагали відставки легендарного ван дер Сара
13:24
Футбол. Леоненко: У грі проти Шахтаря Гармаш був усюди
12:56
Футбол. Монако після ганебної поразки від ПСЖ відшкодує уболівальникам вартість квитків
12:36
Футбол. Стали відомі деталі трансферу екс-захисника Динамо в Андерлехт
12:19
Футбол. Ярославський розповів, за якої умови він повернеться в Металіст
11:58
Гімнастика. Українка виграла срібло на етапі Кубка світу в Італії
11:44
Бокс. Потенційний суперник Усика може провести поєдинок в андеркарті бою українця
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.07.2017

Різатдінова: Ріо-2016 - це пік моєї форми. Вважаю, що у гімнастиці зробила все, що могла
Титулована "художниця" розповіла, що думає про свою подальшу кар'єру.
Верняєв став дворазовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві. ФОТО + ВІДЕО
Тренер української гімнастки Пограничної: Політика не повинна впливати на спорт
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!