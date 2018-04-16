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95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 11:58
Українка виграла срібло на етапі Кубка світу в Італії
|Влада Нікольченко
15-го квітня в італійському Пезаро завершилися фінали в окремих видах на другому етапі Кубка світу цього сезону.
Україна була представлена на цьому старті в трьох фіналах: з м'ячем, булавами та 3 м'ячами/2 скакалками, пише сайт ФГУ.
Медаль Україні в Італії принесла Влада Никольченко: прекрасний виступ з булавами було оцінено суддями в 18,450 балів, що дозволило Владі завоювати срібло в цьому виді.
Як відомо, раніше українська гімнастка похвалилася шикарною фігурою в лазні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій