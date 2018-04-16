Українка виграла срібло на етапі Кубка світу в Італії

Влада Нікольченко

15-го квітня в італійському Пезаро завершилися фінали в окремих видах на другому етапі Кубка світу цього сезону.

Україна була представлена на цьому старті в трьох фіналах: з м'ячем, булавами та 3 м'ячами/2 скакалками, пише сайт ФГУ.

Медаль Україні в Італії принесла Влада Никольченко: прекрасний виступ з булавами було оцінено суддями в 18,450 балів, що дозволило Владі завоювати срібло в цьому виді.

Як відомо, раніше українська гімнастка похвалилася шикарною фігурою в лазні.